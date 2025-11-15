A bordo del avión presidencial -un Boeing 737-528- el mandatario nacional José Jerí hizo su arribo al aeropuerto de Jauja. Su llegada estaba programada para las 8:00 de la mañana; sin embargo, tuvo poco más de una hora de retraso.

En la región Junín cumplirá una recargada agenda que incluye visitas a las provincias de Jauja, Chupaca, Huancayo y Concepción.

Previamente llegaron ministros de las carteras de Justicia, Salud, Educación e Interior.

Dentro del itinerario del residente y sus ministros se contemplan actividades como la inspección a la pista de aterrizaje del aeropuerto de Jauja, inspección al Coar, al penal de Huancayo, reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de Huancayo, supervisión de los avances del puente Arequipa, puente Cantuta y otros.