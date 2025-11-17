En un operativo ejecutado de madrugada, la Municipalidad Provincial de Huancayo clausuró un night club clandestino que funcionaba en el cuarto piso de un edificio del Jr. Ancash N.° 415, donde se halló a 17 mujeres y 11 parroquianos, además de preservativos, blíster de pastillas y ambientes insalubres. El local no contaba con licencia para giro especial, por lo que la comuna dispuso su cierre inmediato e incautó todos sus bienes. Defensa Civil también lo multó con S/ 2 550 por operar sin certificado ITSE.

El despliegue multisectorial incluyó la intervención a otros giros nocturnos. En la peña “La Penca”, ubicada en el Jr. Puno N.° 129, se encontraron excretas de roedores en el área de cocina, falta de sistema contra incendios y personal de seguridad sin acreditación de Sucamec. El local fue clausurado temporalmente y recibió una multa de S/ 5 350 por riesgo sanitario.

La discoteca “Mr. Juerga”, en el Jr. Ayacucho N.° 773, también fue cerrada de manera temporal por modificar las condiciones de su certificado ITSE.

Paralelamente, la Gerencia de Tránsito y la PNP remolcaron ocho vehículos al Depósito Municipal, entre ellos taxis informales y unidades mal estacionadas en zonas rígidas. El operativo contó con el apoyo del Serenazgo de Huancayo.