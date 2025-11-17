Más de 15 toneladas de residuos sólidos fueron retiradas de las riberas del río Cunas durante una faena de limpieza realizada por la Municipalidad Distrital de Pilcomayo en un tramo de 700 metros, entre el puente Cunas y el puente Las Guindas.

La jornada estuvo encabezada por la Subgerencia de Gestión y Saneamiento Ambiental, con apoyo del alcalde, trabajadores municipales y vecinos, quienes participaron en labores de recolección, segregación y transporte de desechos. Además, se sensibilizó casa por casa sobre las sanciones por arrojar basura en la zona.

La comuna recordó que las multas por contaminar el río oscilan entre el 2% y el 50% de una UIT, dependiendo de la infracción. El gerente de Servicios Públicos, Jhansell Espinoza Cárdenas, señaló que estas intervenciones buscan reforzar la conciencia ambiental e informó que continuarán en otros puntos críticos del afluente.