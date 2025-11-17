El Ministerio del Ambiente declaró en emergencia la gestión y manejo de los residuos sólidos en el distrito de Pilcomayo, en la provincia de Huancayo, debido al cese total de las operaciones de limpieza pública, recolección y disposición final de desechos.

La Resolución Ministerial N.° 00307-2025-MINAM, emitida el 14 de noviembre, responde a la crítica situación sanitaria generada por la acumulación de residuos en treinta y un puntos críticos identificados en la jurisdicción. Según informes de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo y del OEFA, la comuna no cuenta con un área para la disposición final, lo que ha impedido el recojo regular de los residuos urbanos.

El MINAM explicó que la declaratoria se sustenta en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y en su reglamento, que permiten intervenir cuando existe cese total de las operaciones municipales. Ante ello, el distrito afronta riesgos ambientales y sanitarios que requieren atención inmediata. La medida tendrá una vigencia de sesenta días calendario.

Como parte de la decisión, se dispuso que la Municipalidad de Pilcomayo elabore en un plazo máximo de siete días hábiles un Plan de Acción que detalle las actividades para revertir la emergencia, así como los responsables de su ejecución. Asimismo, deberá informar semanalmente los avances al Ministerio del Ambiente.

La Municipalidad Provincial de Huancayo, el Gobierno Regional de Junín y otras entidades públicas deberán adoptar acciones complementarias para asegurar la continuidad del manejo de residuos, mientras que el MINAM brindará asistencia técnica durante el proceso. La resolución también advierte que la declaratoria no exime de responsabilidad a los servidores municipales que hayan incurrido en incumplimiento de funciones.

Con esta intervención, el Ejecutivo busca restablecer de manera urgente la limpieza pública y reducir el impacto ambiental que afecta a miles de vecinos de Pilcomayo, garantizando un manejo adecuado y sostenible de los residuos sólidos en la región.