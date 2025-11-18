La Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) en alianza con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Universidad Continental y Diario Correo anunció la realización del VIII Congreso Empresarial del Centro del Perú (CEC 2025).

Este martes 18, se llevó a cabo una conferencia de prensa en la que se ofrecieron detalles sobre el evento, programado para el 4 y 5 de diciembre en la Avenida Giráldez 634, Huancayo.

El Congreso Empresarial estará organizado en cuatro módulos temáticos: Competitividad regional en el contexto actual, Problemas empresariales y propuestas de solución, Portafolio de megaproyectos para la activación económica en el corredor económico del Centro, y Nuevas oportunidades de desarrollo con enfoque exportador y energías limpias.

El programa incluirá la participación de ponentes clave, entre ellos Jorge Zapata, presidente de la Confiep, quien expondrá sobre la “Visión del sector empresarial para el desarrollo nacional”. También estará Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, con la ponencia “Destrabando la inversión pública en la macro región central”.

Asimismo, participará Aldo Prieto, titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien abordará la “Ejecución eficiente y oportuna del megaproyecto Nueva Carretera Central”. Finalmente, Luis Bravo, ministro de Energía y Minas, desarrollará el tema “Impacto del proyecto de masificación del gas en el desarrollo energético regional”.

Foto: GEC

Jesús Capcha, presidente del CEC 2025, anunció además que el presidente José Jerí participará de manera virtual en el evento.

Respecto a las expectativas del Congreso Empresarial, señaló que uno de los objetivos centrales es la “identificación de oportunidades y la formulación de acciones concretas a corto y largo plazo, de modo que, desde esta mirada macroregional, podamos encontrar soluciones”.