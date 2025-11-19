Cansados de la contaminación y olores nauseabundos que a diario tienen que soportar, los vecinos colindantes al río Chilca, ubicados en la esquina de los jirones Maco Cápac y Amazonas, exigen que se clausure la desembocadura de los desagües domésticos hacia este afluente.

Reclamo. La mañana de ayer los vecinos que conforman el Comité de gestión de la canalización del río Chilca, realizaron una protesta exigiendo que la empresa Sedam Huancayo, cumpla con clausurar las tuberías de desagüe doméstico que desembocan sobre el afluente en mención.

“Dentro de nuestra importancia como vecinos, hemos retirado a los trabajadores que realizan la canalización exigiendo que Sedam Huancayo cumpla con las demandas, porque esas tuberías llegan de todo Huancayo y parte de Chilca, a pesar que tenemos una red matriz desagüe”, detalló el presidente del Comité de Gestión de la canalización del río Chilca, Jhonny Tovar Gutiérrez.

“Estamos cansados de que se siga teniendo contaminación. Si Sedam no hace caso, tendremos que salir a marchar”, refirió por su lado Ángel Huarcaya.

Este punto es la segunda etapa de la canalización de este afluente, que separa los distritos de Huancayo y Chilca.