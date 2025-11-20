Operativos inopinados revelaron graves condiciones de insalubridad en cuatro panaderías del centro de Huancayo: panes colocados directamente sobre el piso, enseres oxidados, paredes y pisos contaminados, presencia de polillas y alimentos mal almacenados. Los establecimientos fueron sancionados con multas de S/ 5 350 cada uno.

En la panadería “Figueroa”, ubicada en Jr. Huancas con Jr. Cajamarca, se encontraron utensilios deteriorados, suciedad generalizada y polillas dentro del área de producción. Varios enseres fueron incautados por representar riesgo sanitario.

Otro local intervenido en Jr. Tacna con Jr. Cajamarca tenía panes sobre el piso, lo que constituye contaminación cruzada. En la panadería “Paolita”, en Jr. Cajamarca con Atahualpa, los fiscalizadores hallaron acumulación de suciedad, enseres insalubres y batidos de huevo guardados en un balde de aceite, con trapos sucios encima.

Tras estas verificaciones, la Municipalidad Provincial de Huancayo formalizó las sanciones y anunció que intensificará los operativos ante la cercanía de la campaña navideña, época de mayor demanda de productos de panificación.