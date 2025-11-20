Las cámaras de seguridad de la pollería “La Corte” de la Av. Ocopilla, captaron el singular accidente. El auto de placa F9F-256, fuera de control se sube a la berma, luego a velocidad atropella primero a la universitaria Cielo Lopez Mallqui (22), ingresa al restaurante y embiste a Mónica Mendoza Vizarro (24), a sus hijos Milán H.M. (2) y Briana M.M. (08), quienes comían pollo a la brasa.

Las victimas salieron ‘volando’ . “Cielo está viva de milagro, el auto vino a velocidad, al ver que se venía encima, mi reacción fue jalarla del brazo a mi hija, aún así el auto le impactó en la pierna. Mi hija estaba en la puerta de la pollería, al costado del hotel donde trabajo, vino a ayudarme”, contó David Gutiérrez Gaza.

El padre de familia pudo salvar a su hija del impacto mortal. Cielo López, quien estudia arquitectura fue atendida en una clínica tras el accidente.

Ayer, policías de la Siat de Huancayo con el fiscal, llegaron al Óvalo de Ocopilla para el peritaje. Los testigos gritaron a la conductora Maricruz Ayzanoa Justo (38), causante del accidente, quien fue subida a un patrullero.

En el lugar también estaba, una alumna de 16 años del colegio Cocharcas, quien dijo que junto a otras compañeras estaba en la pollería, cuando el auto ingresó al interior.

“Todo fue rápido, la mamá con sus hijos volaron, pensamos que estaban muertos”, relató. La adolescente refirió que en la pollería habían unos 10 comensales. El fiscal Cristian Gutiérrez, dijo que se espera los exámenes y pericias para establecer las cuantificaciones de las lesiones y responsabilidades.