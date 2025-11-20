Aceptar un trabajo por necesidad casi le cuesta la vida a Gilmer Ramírez Mosquera, de 45 años, quien terminó con una perforación en el pecho tras ser corneado por un toro salvaje al que intentaba capturar. Actualmente su estado de salud es de sumo cuidado.

El hecho ocurrió en la localidad de Surichaca, en el distrito de Ricrán, provincia de Jauja.

Horas antes, la víctima había recibido una propuesta económica de parte de su amigo César Aylas Usquiano para viajar a esa alejada zona con el propósito de capturar toros salvajes que andan en libertad, y cuya captura es sumamente difícil, por lo que se requiere de especialistas.

Ya en la escena de trabajo, el bravo animal alcanzó violentamente a Ramírez Mosquera, provocando que el asta perfore su pecho que alcanzó su pulmón y le quebró varias costillas, según el diagnóstico de los médicos del hospital Domingo Olavegoya de Jauja.

Los familiares piden apoyo para cubrir los gastos de atención médica, ya que el herido es padre de tres niños y hasta antes de pasar por esta situación se ganaba la vida realizando múltiples labores.

Cualquier apoyo comunicarse vía Yape al 986 780 436, número que está a nombre de Brit Ramírez.

Lesión grave

Las heridas provocadas por cuerno de toro se consideran altamente contaminantes, ya que arrastran consigo fragmentos de ropa, suciedad del ruedo e incluso astillas del cuerno.

Esto conlleva un alto riesgo de infección grave que debe tratarse con limpieza quirúrgica exhaustiva y antibióticos.