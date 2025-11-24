La Dirección Regional de Salud de Junín emitió una alerta epidemiológica tras confirmarse un incremento inusual de casos de la enfermedad de manos, pies y boca en distintos distritos de la región durante este año. La mayor concentración de reportes se registra en El Tambo, Tres de Diciembre, Chilca, Chupaca, Huancayo, Perené, Tarma, San Pedro de Cajas, Viques, Pilcomayo y Orcotuna.

Ante este escenario, los establecimientos de salud activaron medidas inmediatas como monitoreo permanente, investigación epidemiológica, aislamiento domiciliario de menores afectados por hasta 10 días y suspensión temporal de clases en aulas donde se detectan varios casos.

Asimismo, la Diresa coordina con la Dirección Regional de Educación para reforzar la prevención en escuelas mediante lavado de manos, desinfección de superficies y uso de mascarilla cuando existan síntomas respiratorios.

Las autoridades pidieron a los padres estar atentos a cualquier señal de la enfermedad y reforzar hábitos de higiene para evitar una mayor propagación.