A diferencia de años anteriores, cuando las orquestas se juntaban en el parque Inmaculada y celebraban su día, ayer, eran pocos los músicos que salieron a rendir los honores a Santa Cecilia, a quien le rezaron y le pidieron la unidad del gremio, ya que cada quien celebra por su lado.

Luego de la misa en la iglesia Inmaculada, la imagen de la patrona fue sacada en procesión, con el acompañamiento musical de la banda Internacional Monumental Huancayo.

implora. “Pedimos bendiciones para los músicos, la patrona Santa Cecilia nos invoca a la unidad, no es dable que haya un grupo por un lado y otro grupo por otro lado. Por Santa Cecilia llamamos a la unión, pido a esos grupos que pretenden dividir y sacar provecho, dejen ese camino, los músicos somos una sola institución”, dijo Jorge Véliz.

“Colegas, pedimos la bendición de la patrona Santa Cecilia. Es una pena que año a año se esté perdiendo esta costumbre, somos hermanos en este parque donde a diario esperamos el compromiso, porque no nos identificamos con nuestra Virgen. Esperamos que el próximo año estemos unidos. Este año cumplimos con la misa con la banda monumental que nos acompaña con la procesión”, mencionó acongojado otro músico.

Durante la semana, las agrupaciones musicales celebraron por su cuenta con campeonatos deportivos y reuniones en locales privados, otros convocaban a formar un gremio.

procesión Llevan en hombros a su patrona y santa protectora

Ausentes

Pese a que Huancayo tiene el título de ciudad creativa por sus músicos, la Municipalidad de Huancayo, no realizó ninguna actividad.