



Retornaba a casa junto a su madre luego de haber asistido a un encuentro de familias de trabajadores de una empresa minera, sin imaginar que la perdería para siempre tras sufrir un terrible accidente con su motocicleta.

La tarde de este viernes, el trabajador minero Ronaldo Vargas Marcas (25) se desplazaba a bordo de su moto lineal de placa 1692 TW, desde Jauja con destino a su domicilio en Huancayo, acompañado de su progenitora Tomasa Marcas Gala (53).

En el trayecto, a la altura del km. 79 de la carretera margen derecha en el distrito de Huaripampa, la unidad impacta contra una minivan de placa ASS 234 que era manejado por Caleff Ramos Porras (72).

Ambos ocupantes del vehículo menor llevaron la peor parte al caer pesadamente contra el pavimento. Inmediatamente con el apoyo de algunos transportistas y vecinos, auxilian a Tomasa Marcas trasladándola al hospital Domingo Olavegoya de Jauja donde lamentablemente llegó cadáver. Minutos después el piloto fue trasladado a emergencia del mismo hospital donde los médicos lograron estabilizarlo y mantenerlo fuera de peligro.

El conductor de la minivan fue detenido y trasladado a la Comisaría de Sincos para ser investigado y esclarecer las causas del accidente.

Algunos testigos refieren que el accidente ocurrió cuando el conductor de la minivan habría girado sin percatarse que muy cerca venía la moto lineal.

La víctima mortal era comerciante de Huancayo y estaba al cuidado de su hijo. Ambos acostumbraban a salir a pasear las veces en que salía de turno en la compañía minera donde venía laborando. Sus restos mortales se velan en el Cerrito La Libertad.