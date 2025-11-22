Un mono fraile (Saimiri boliviensis peruviensis) fue recuperado por el SERFOR en el distrito de Acolla, Jauja, tras ser entregado por la Policía. El animal había sido hallado desorientado en un terreno agrícola, con hambre, sed y claros signos de manipulación humana.

El equipo de la ATFFS Sierra Central confirmó estrés evidente, movimientos repetitivos, temor a espacios cerrados y hasta uñas pintadas, lo que indica contacto prolongado con personas. El primate, de unos dos a tres años, recibió atención veterinaria inmediata y será trasladado a un centro autorizado para su recuperación.

El Serfor indicó que esta especie no habita en la zona andina, por lo que habría sido extraída ilegalmente de su entorno natural. Recordaron que la captura y comercialización de fauna silvestre constituye delito y pidieron a la población reportar estos casos a Alerta SERFOR (WhatsApp 947 588 269).