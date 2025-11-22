Huancayo





Diez fiscalizadores terminaron golpeados y tres de ellos fueron retenidos durante más de dos horas tras la intervención a una unidad de la empresa de transportes Corazón de Jesús durante un operativo a la altura del puente Las Balsas (límite entre Huancayo y Concepción), dicha empresa opera sin autorización interprovincial, según las autoridades. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) informó que los trabajadores fueron atacados por conductores y allegados de la empresa cuando intentaban intervenir la unidad.

Entre los agredidos también se encontraban el director de Circulación Terrestre, Michael Chipana, y el subdirector de Fiscalización, Edson Chacón. “Lo único que hacemos es fiscalizar y aplicar el reglamento. Ellos tienen un documento del tribunal, pero solo es un derecho de pase, no una autorización interprovincial”, señaló Chipana.

Informal

El director de la DRTC, Michael Palacios, recordó que la empresa lleva años operando sin permiso y amparándose en una antigua acción de amparo que, según explicó, no les autoriza la prestación del servicio de Huancayo a Concepción. “Esta misma empresa participó en el paro anterior exigiendo más control a la informalidad, mientras que ahora evade la supervisión. No se puede agredir a los fiscalizadores. Ellos no tienen por qué pagar por dirigentes que no regularizan su documentación”, afirmó.

La entidad adelantó que denunciará penalmente a los responsables y que cuentan con videos que permitirán identificarlos. Según la DRTC, Corazón de Jesús debería circular por la vía Quichuay (que ahora conecta Huancayo con Ingenio) y no por Concepción, donde recoge pasajeros sin autorización. La entidad aseguró que continuarán con los operativos, pese a constantes agresiones.