El Ministerio Público realizó en la Catedral de Huancavelica la ceremonia de restitución y entrega digna de restos óseos de tres personas desaparecidas en 1984 y 1985 en la ex base militar de Acobamba. Las víctimas fueron identificadas como Epifanio Ceras More, Urbano Escobar Soto y Julio Tineo Montero, cuyos restos fueron recuperados e identificados tras años de investigación y trabajo forense.

De acuerdo con el Ministerio Público, las tres víctimas fueron detenidas en 1985 durante intervenciones militares en los centros poblados de Marcas, Inkapaqchan, Toccto y Pisquiri, en el marco de la estrategia contrasubversiva de la época. Luego de su traslado a la ex base militar de Acobamba, no se volvió a conocer su paradero hasta la recuperación de los restos.

El Ministerio Público señaló que esta restitución reafirma el compromiso de la institución con la búsqueda de personas desaparecidas, el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos y la reparación a las familias que continúan esperando justicia.