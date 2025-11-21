La construcción del pabellón F de Ingeniería Civil y de Arquitectura de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) quedó paralizada luego de que la universidad resolviera el contrato con el consorcio a cargo, decisión que dejó sin trabajo a más de 50 obreros.

“La empresa nos notificó de manera sorpresiva y los trabajadores ya no pudieron ingresar”, explicó la secretaria general del sindicato, Rubí Castillo. Según indicó, el avance físico de la obra llega al 90% y el de acabados al 72%. “La obra se iba a entregar este 26 de noviembre, pero hubo alrededor de tres meses de paralizaciones que se trató de subsanar. Prácticamente en febrero fácilmente se entregaba ese proyecto”, señaló Castillo, quien también cuestionó que la UNCP argumente falta de un especialista BIM como motivo para resolver el contrato, ya que asegura existe una resolución previa de la Junta de Resolución de Disputas (JRD) que autorizaba continuar los trabajos sin ese profesional.

“Ahí hay una resolución que permite trabajar sin el BIM. La universidad está cayendo en una contradicción”, afirmó. Advirtió además que, si la empresa interpone una medida cautelar, el proyecto podría quedar paralizado por años como el caso del hospital El Carmen. “El Estado nunca ha ganado a una empresa privada”, señaló.