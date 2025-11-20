Un hombre de 62 años resultó herido luego de que una pared de tapia colapsara mientras realizaba trabajos de demolición en su vivienda, ubicada en la cuadra uno del Jr. Los Sauces, en el barrio Auquimarca.

Según testigos, Dionisio Chancasanampa se encontraba realizando labores de demolición de una construcción rústica cuando parte de la pared cayó sobre él, provocándole heridas en la cabeza y el brazo.

Tras recibir el aviso, serenos de Chilca llegaron al lugar y, junto al personal del SAMU, auxiliaron al sexagenario. Fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión, donde ingresó al área de emergencias para recibir atención médica.