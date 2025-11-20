Un sismo de magnitud 4.7 en la escala de Richter tuvo su epicentro a 14 km al sureste de La Oroya, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) este jueves a las 8:17 a.m.

El movimiento pasó inadvertido para la mayoría de la población, que a esa hora realizaba sus labores con normalidad. Solo algunos vecinos que habitan en edificios de más de cuatro pisos reportaron haber sentido un leve temblor.

Hasta el momento, la Plataforma de Defensa Civil, presidida por el alcalde Edson Crisóstomo Ortega, no ha recibido reportes de daños materiales ni de personas heridas.