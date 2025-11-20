Informes de la Contraloría revelaron serias deficiencias en infraestructura y equipamiento en las comisarías PNP de El Tambo, Huancayo y Chupaca, afectando la seguridad del personal policial y la atención al ciudadano.

En El Tambo, la comisaría opera sin Certificado de Seguridad en Edificaciones, en un terreno menor al requerido y con una fuerte precariedad de equipos: solo siete de las treinta computadoras funcionan y varias impresoras y equipos utilizados pertenecen a los propios policías. La dependencia tampoco cuenta con el sistema SIPCOP ni con el Plan de Patrullaje por Sectores, y carece de implementos básicos como escudos y cascos para motorizados.

En Huancayo, la Contraloría identificó daños estructurales severos en columnas, paredes y techos del edificio administrativo, configurando riesgo de colapso. A ello se suma mobiliario deteriorado en áreas de descanso y atención al público, incluyendo sillas y equipos aportados por los mismos efectivos ante la falta de recursos institucionales.

La situación más crítica se registró en Chupaca, donde la comisaría fue confirmada nuevamente en riesgo muy alto de colapso por humedades, acero expuesto, cielos rasos deteriorados y cableado eléctrico descubierto. De los 18 vehículos asignados, solo cinco están operativos. Además, solo hay 13 chalecos antibalas para 202 policías, todos con más de 30 años de antigüedad, y la dependencia no cuenta con el mapa georreferencial para monitorear medidas de protección dictadas por el Poder Judicial.

La Contraloría ha exigido a la Región Policial Junín implementar acciones correctivas de manera inmediata para garantizar la continuidad del servicio policial y la seguridad de la población.