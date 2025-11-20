El Programa del Vaso de Leche del distrito de El Tambo entró oficialmente en un proceso de reorganización administrativa por 30 días, luego de que un informe técnico revelara presuntos casos de uso político dentro de los comités y entre madres beneficiarias. La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 001-2025 de la Gerencia de Desarrollo Social, dirigida por Paulo Beltrán.

Según el sustento técnico, se habrían registrado situaciones en las que la entrega de productos a los beneficiarios habría sido condicionada a la participación en actividades proselitistas, un hecho que vulnera la neutralidad que deben mantener los programas sociales y afecta directamente a las familias más vulnerables del distrito.

La investigación detectó, además, que el presunto uso indebido de los 99 comités del Vaso de Leche estaría motivado por algunas de sus propias presidentas, por lo que la municipalidad anunció un proceso de reformulación y evaluación interna de estas organizaciones.

El gerente de Desarrollo Social también advirtió que promotoras y personal municipal encargado del programa habrían incurrido en faltas funcionales y posibles conflictos de interés, por lo que su permanencia en el cargo será revisada durante la reorganización.

“No se puede permitir que un programa dirigido a poblaciones vulnerables sea manipulado con fines ajenos a su propósito”, precisó Beltrán.

Ante este escenario, la municipalidad dispuso la elaboración e implementación de un nuevo instructivo interno que regulará el uso de canales de comunicación institucionales, como grupos de WhatsApp, reuniones y actividades presenciales, para evitar que sean empleados con fines electorales en plena contienda política.

Advertencia

Las autoridades reiteraron que la independencia y transparencia de programas sociales es fundamental para garantizar un servicio justo y libre de presiones.

Asimismo, recordaron que condicionar la entrega de alimentos o beneficios a la participación política podría constituir un delito, por lo que hicieron un llamado a las madres a denunciar cualquier irregularidad.