Un grupo de estudiantes de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional del Centro del Perú realizó hoy una protesta, donde mostraron carteles y consignas rechazando la designación y proceso de reintegración de un docente.

La manifestación se desarrolló desde las 7:00 a. m., como parte de una medida de movilización pacífica y legítima acordada en sesión extraordinaria por el Tercio Estudiantil, el Centro Federado y los delegados de la facultad. Los estudiantes expresaron su preocupación por los antecedentes administrativos y las denuncias previamente conocidas contra el docente, situaciones que generan “incomodidad, incertidumbre y riesgo para la seguridad estudiantil”.

Durante la protesta, los participantes demandaron a las autoridades universitarias actuar con transparencia y celeridad, garantizando procesos claros que prioricen el bienestar de los alumnos. Asimismo, reafirmaron su llamado a mantener la unidad estudiantil en defensa de un ambiente universitario seguro, respetuoso y libre de vulneraciones.

La medida forma parte de un conjunto de acciones que los estudiantes evalúan continuar en caso de no obtener respuestas institucionales concretas.