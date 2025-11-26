Con la llegada de la temporada navideña, se activan las ferias que impulsan la economía local. En ese marco, la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT) y la Municipalidad Distrital de Chilca (MDC) iniciaron la organización de sus respectivas Ferias Navideñas 2025.

Organización

El subgerente de Promoción Empresarial y Comercialización de la MDT, José Yauri informó que el proceso empezó anticipadamente para asegurar el orden y que este año se dará prioridad a personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad. Las inscripciones para la feria se realizan desde el 25 de noviembre en el Palacio Municipal Antiguo. Los feriantes antiguos pueden registrarse hasta el 26, presentando solicitud simple y copia del DNI. Los nuevos deberán acudir el 27 y 28 de noviembre con solicitud simple, copia del DNI y sustento de vulnerabilidad. El sorteo de puestos se llevará a cabo el 2 y 3 de diciembre.

Tras ello, cada comerciante recibirá un ticket para realizar el pago municipal correspondiente, que es el 2% de la UIT. “La Feria Navideña se instalará exclusivamente en el jirón Sebastián Lorente, desde Nemesio Ráez hasta Huancavelica. Se estima la participación de cerca de 390 comerciantes, quienes ofrecerán panetones, vinos, juguetes, calzado, ropa nueva, artesanías, bisutería, mercería, comida y juegos mecánicos. La atención será de 9:00 a. m. a 12:00 a. m.”, manifestó.

El evento comercial se desarrollará en dos etapas: del 24 al 26 de diciembre por Navidad, y los días 30 y 31 de diciembre y 1 de enero por Año Nuevo.

Yauri anunció la prohibición total de bebidas alcohólicas y pirotécnicos dentro y alrededor de la feria. Advirtió que, de encontrarse productos prohibidos, se retirará la autorización y el puesto quedará vacío. La vigilancia estará a cargo de la Policía Municipal, Serenazgo y la Policía Nacional. “Junto a Defensa Civil, ya se elaboran los planes de contingencia, los cuales deberán estar listos hasta el 2 de diciembre. Estos planes contemplan rutas de evacuación, control de aforo y ordenamiento del tránsito”, precisó.

Chilca

Desde el 23 de diciembre de 2025 y hasta el 1 de enero de 2026, el distrito de Chilca vivirá plenamente el espíritu navideño con el inicio de su tradicional Feria Navideña, un espacio comercial y recreativo que proyecta reunir a más de 200 emprendedores locales. La atención será desde las 8:00 a. m. hasta la medianoche, ofreciendo a las familias una variada oferta durante toda la temporada festiva.

La feria se instalará a lo largo de la av. Torre Tagle, desde la av. 9 de Diciembre hasta la av. Próceres, convirtiendo este tramo en un corredor lleno de movimiento, color y actividades. Los visitantes podrán encontrar una amplia diversidad de productos, como panetones, vinos, adornos navideños, juguetes, locería, peluches, artesanías, prendas de vestir, calzado y gastronomía típica, además de juegos recreativos para el entretenimiento de niños y adultos.

El gerente Hugo Bustamante señaló que los puestos tendrán costos accesibles y que la feria contribuirá a dinamizar la economía local. Los interesados pueden inscribirse en la sede ubicada en la av. Huancavelica 606, frente al parque Los Héroes.

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) también organizará su Feria Navideña 2025 y actualmente evalúa cuatro posibles ubicaciones: la Av. Huancavelica, el jirón Cajamarca (desde Real hasta Ferrocarril), la calle Real y el parque Túpac Amaru.