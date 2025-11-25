Dos pacientes con quemaduras de alto riesgo fueron trasladados a Lima en menos de 24 horas gracias a dos operativos de evacuación aérea coordinados por el Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión. La rápida articulación entre el equipo médico, Referencia y Contrarreferencia, el SIS, SAMU y las ambulancias aéreas permitió que los jóvenes recibieran atención especializada en la capital.

MIRA ESTO: Cierran bar clandestino por insalubridad y consumo ilegal en pleno centro de Huancayo

El primer traslado se realizó con A.G.M.Q., de 39 años, quien sufrió quemaduras que comprometen entre el 80 % y 89 % de su cuerpo, un cuadro crítico que obligó a su evacuación inmediata hacia un centro de alta complejidad. Un equipo profesional acompañó cada fase del vuelo monitoreando sus signos vitales.

El segundo operativo se activó al día siguiente para P.E.M.V., de 26 años, natural de Sicaya, quien presentaba quemaduras entre el 60 % y 69 % de la superficie corporal, además de una insuficiencia respiratoria aguda. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

TE PUEDE INTERESAR: Diresa Junín declara alerta epidemiológica por brotes de manos, pies y boca en la región

Ambos jóvenes resultaron heridos en un accidente pirotécnico ocurrido en el kilómetro 112 de la Carretera Central, en Sicaya, un suceso que dejó consternada a la población local.

El director general del Hospital Carrión, Dr. Gustavo Llanovarced Damián, destacó la acción conjunta de las instituciones involucradas y la cobertura del SIS, que garantizó que los traslados se realizaran sin retrasos. “Cada minuto valía una vida”, señaló.