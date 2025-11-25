Un hombre fue detenido por agentes de la Comisaría Tarma luego de ingresar a una botica y amenazar con hacer explotar una supuesta granada si no le entregaban 20 soles, generando alarma entre los presentes.

El hecho ocurrió cuando el individuo, identificado como Jesús Manuel, de 24 años, afirmó pertenecer a una organización criminal proveniente de Lima y, bajo esa amenaza, intentó extorsionar a la propietaria del establecimiento. La agraviada alertó de inmediato a la Policía, que acudió rápidamente y logró intervenir al sospechoso antes de que escapara.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó bajo investigación por la presunta comisión del delito de extorsión. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar si el sujeto portaba algún artefacto real y establecer posibles vínculos con redes criminales.