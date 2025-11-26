La Cámara de Comercio de Huancayo, en coorganización con Diario Correo, anunció la realización del VIII Congreso Anual de Empresarios de la Macrorregión Centro – CEC Perú 2025, que se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre de 2025. El evento reunirá a autoridades nacionales, especialistas y líderes empresariales para analizar el estado de la competitividad regional y promover nuevas estrategias de inversión sostenible en Junín y la región centro.

Según los organizadores, la macrorregión enfrenta una gestión pública desarticulada, brechas de infraestructura y limitaciones para diversificar sus fuentes de ingreso. A ello se suma una gobernanza institucional débil que afecta la capacidad de ejecutar proyectos y consolidar alianzas público-privadas. No obstante, resaltaron que la zona posee alto potencial en economía circular, captura de carbono y emprendimientos ecosistémicos.

El CEC Perú 2025 buscará identificar inversiones públicas y privadas pendientes de ejecución, así como proyectos sostenibles que superan los S/ 3 mil millones en la región. También se promoverá el intercambio de buenas prácticas empresariales y un espacio de articulación entre el sector público, privado y la academia, con miras a fortalecer la visión Junín 2050.

El programa del congreso incluye la participación del presidente constitucional del Perú, José Enrique Jeri Oré, ministros de Estado, representantes de CONFIEP, PROMPERÚ, PROINVERSIÓN y PROFAONAPE, así como directivos de cámaras empresariales, universidades y compañías mineras como Volcan y Chinalco.

Entre los temas que se abordarán figuran competitividad regional, innovación empresarial, megaproyectos del corredor económico del centro, inversión extranjera directa, finanzas verdes y masificación del gas. Además, se presentarán propuestas para cerrar brechas de infraestructura e impulsar ecosistemas de emprendimiento en Junín.

El evento culminará el 5 de diciembre con la premiación a socios destacados, la clausura oficial y un cóctel empresarial.