Un accidente de tránsito registrado a la 1:00 a. m. de este jueves en el km 66 de la Carretera Central, sector Parco (Jauja–La Oroya), dejó 24 heridos luego de la violenta colisión entre un ómnibus interprovincial y una camioneta.

El bus de la empresa Expreso Nacional, placa CTL-507, conducido por Miguel Ángel Cuyubamba Arzapalo (46), había partido desde Huancayo rumbo a Lima con todos sus asientos ocupados. Al tomar una curva cerrada, impacto frontalmente contra una camioneta SsangYong de placa AON-247, manejada por Jhonatan Eduardo Hurtado Ruiz (40).

Producto del choque, el ómnibus se despistó y terminó volcado a orillas del río Mantaro, mientras que la camioneta quedó atravesada en la cuneta de la vía. En medio de la oscuridad, los primeros en auxiliar a los pasajeros fueron conductores y viajeros que transitaban por la zona.

Minutos después, la Compañía de Bomberos de Jauja, Huancayo, El Tambo y La Oroya, la Policía de Carreteras de Acolla, llegaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital Domingo Olavegoya. La mayoría presenta lesiones leves y algunos, heridas de consideración. Hasta el momento, no se han reportado fallecidos.