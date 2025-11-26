Un violento asalto se registró ayer alrededor de las 5:00 p.m. en una conocida tienda, dedicada a la venta de motocicletas, ubicada en el distrito de Pangoa.

Según las primeras versiones, un ciudadano que se disponía a comprar una moto fue seguido por delincuentes desde antes de llegar al local. Al intentar cometer el robo, se produjo un forcejeo que terminó en disparos, generando pánico entre los trabajadores y clientes presentes en la tienda.

El hecho quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, las cuales están siendo revisadas por las autoridades para identificar a los responsables. La Policía ya se encuentra en la zona recopilando testimonios y rastreando la posible ruta de fuga de los delincuentes.