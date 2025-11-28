Un operativo municipal dejó al descubierto el funcionamiento clandestino de “Museo Restobar”, un bar ubicado en la urbanización Santa Beatriz, a pocos metros de la Universidad Continental. Dentro del local, fiscalizadores encontraron a más de 20 universitarios consumiendo alcohol pese a que el establecimiento no contaba con licencia ni permisos básicos.

Durante la intervención, el personal edil enfrentó resistencia de los administradores, quienes intentaron impedir el cierre, y de algunos clientes que se negaban a abandonar el lugar. Con apoyo de la Policía Municipal y Serenazgo, la situación fue controlada y se procedió al decomiso total del mobiliario del bar.

El caso ha generado preocupación entre vecinos debido a la cercanía del local con zonas frecuentadas por estudiantes y familias. Autoridades locales anunciaron que continuarán los operativos ante el incremento de locales informales en la ciudad.