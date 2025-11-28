Durante una intervención sorpresa, la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo detectó graves faltas sanitarias en cuatro tiendas mayoristas de abarrotes del Jr. Cajamarca, donde se hallaron productos vencidos, fechas borradas y mercadería almacenada directamente sobre el piso.

El caso más crítico fue el de “Comercial Leo”, donde los inspectores encontraron excretas de roedor en el área de almacén. Los locales intervenidos fueron “Comercial Leo”, “Lucecita”, “Liam Gabrielito” y otro sin denominación comercial.

Ante estas infracciones, la comuna impuso multas de S/ 5 350 a cada establecimiento, equivalentes al 100% de la UIT. Las acciones de control se intensifican por la alta demanda de productos envasados durante las fiestas de fin de año.

“Estamos verificando que los productos tengan garantía y estén en condiciones adecuadas”, señaló el jefe de Bromatología, Ing. Jesús Vila Retamozo, quien anunció que las inspecciones continuarán.