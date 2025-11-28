Delincuentes que quieren ganar terreno en Huancayo, dejaron un explosivo en la puerta de una cevichería en el distrito de Chilca (Huancayo). Los supuestos extorsionadores dejaron el detonante y una amenaza de muerte, exigiendo el pago de 5 mil soles para no atentar contra su vida, ni dañar su negocio. El dueño del “Pejerrey”, cerró su local del Jr. Castilla por temor a ser atacado por los cacos.

CÁMARAS

“Si quieres trabajar tranquilo en tu negocio y por la seguridad de su familia, le sugiero que haga el depósito de 5 mil soles. Caso contrario usted y su familia pagarán las consecuencias. Ya te di una advertencia en tu otro local, así que colabora”, le escribieron los maleantes, luego que la noche del miércoles dejaran un explosivo en la cevichería.

El agraviado fue a la Divincri para denunciar la extorsión. Asimismo, los vecinos mencionaron que no darán tregua a los extorsionadores, colocarán cámaras de seguridad y si los atrapan advierten que los lincharán.