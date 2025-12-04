El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, llegó al Congreso de la República para dejar la postura oficial del Ejecutivo frente al dictamen que propone ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027.

La presencia del premier ocurre minutos antes del inicio del pleno, donde se discutirá una de las medidas más sensibles para la pequeña minería y la minería artesanal. Álvarez ingresó acompañado del ministro de Energía y Minas, Luis Bravo de la Cruz.

Su llegada busca marcar posición política y evitar que el Parlamento apruebe un plazo mayor al que respalda el Ejecutivo.

Gobierno propone una ampliación más corta: solo hasta diciembre de 2026

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) envió al premier el documento técnico con la opinión del Ejecutivo. Allí se establece que la ampliación del Reinfo debe llegar solo hasta diciembre de 2026, y no hasta 2027 como plantea el dictamen legislativo.

El Gobierno sostiene que extender el plazo por más tiempo podría frenar el proceso de formalización y debilitar los mecanismos de control.

Ejecutivo exige nuevos requisitos para continuar en el Reinfo

La postura oficial incluye una serie de requisitos obligatorios para permanecer en el registro:

Aprobación del Igafom (Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal).

(Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal). Acreditación del uso o propiedad superficial del terreno.

del terreno. Titularidad o contrato de explotación del derecho minero .

. Registro en planilla de trabajadores con vínculo laboral vigente.

Para el Ejecutivo, estas condiciones son necesarias para asegurar un proceso real de formalización y evitar que el Reinfo continúe siendo utilizado como “escudo” para actividades informales.