En la provincia de Chiclayo, la gestión del alcalde de Monsefú, Erwin Huertas Uceda, volvió a ser blanco de críticas luego de que se confirmara que su administración aún no cuenta con el financiamiento para el mejoramiento de la institución educativa San Carlos. El último miércoles, parte del techo del plantel se desprendió, hecho que generó alarma entre docentes y alumnos.

Lamentable hecho

A raíz del incidente, el director del colegio, Miguel Vásquez Castro, informó que cerca del 80 % de los ambientes presentan fisuras y un avanzado deterioro del concreto, por lo que resulta urgente priorizar una inversión pública para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Vásquez recordó que la reconstrucción de la escuela está a cargo de la Municipalidad de Monsefú. Según información oficial, la elaboración del expediente técnico está pendiente desde el 2020, debido a que los informes remitidos por la comuna fueron observados en reiteradas oportunidades por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Esta situación se repitió el año pasado.

El municipio destinó S/ 230 mil para el expediente denominado “Mejoramiento y ampliación del servicio educativo del nivel primaria y secundaria de la I.E. San Carlos”; sin embargo, volvió a ser rechazado por el Ministerio de Educación al no cumplir los requisitos técnicos.

En las últimas horas, también se denunció que el Consorcio DGR, adjudicado para levantar las observaciones del expediente, tiene entre sus trabajadores a Mario Custodio López, quien sería tío político del alcalde, lo que ha encendido nuevas críticas y cuestionamientos a la gestión local.

Frente a esto, Erwin Huertas aseguró que el expediente técnico ya se encuentra “listo” y que el plazo para presentarlo al Sistema Integrado de Asesoría Técnica del Pronied vence en febrero del 2026. Además, afirmó que existen personas que estarían difundiendo información inexacta con la intención de perjudicar su gestión.