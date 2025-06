Según el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), a nivel nacional hay 55 mil 425 locales educativos públicos que albergan a 6 millones 430 mil estudiantes, pero el 50% de los colegios están en riesgo y necesitan una reconstrucción, para lo cual se necesita al menos 165 mil millones de soles.

La representante del Pronied en Arequipa, Lucía Huamaní, durante la sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, enfocada en la Implementación de la Infraestructura Tecnológica, que se realizó ayer en la UGEL Arequipa Sur, precisó que son al menos un millón 300 mil los escolares que se encuentran en riesgo, al estudiar en infraestructuras inadecuadas.

REALIDAD

La situación en la región Arequipa no es distinta. Según el Pronied, hay mil 435 instituciones públicas donde estudian 226 mil 248 alumnos, de los cuales, 388 locales (27%) se encuentran en riesgo y estos albergan a 19 mil 486 escolares.

En algunos colegios se instalaron módulos prefabricados de manera temporal, pero debido a la falta de expediente técnico y presupuesto para una reconstrucción de los pabellones, estos módulos se quedaron como estructuras permanentes por más de 5 años.

La subdirectora del Colegio Julio C. Tello en Paucarpata, Giovanna Carpio, informó que tienen 8 aulas inhabitables por el municipio y con resolución desde el 2014, pero después de 10 años, aún no son atendidos, debido a que había un proyecto anterior de años anteriores que no se había liquidado.

La representante del Pronied señaló que la demora en la liquidación de inversiones es un factor para que el Estado no pueda volver a invertir.

En el caso del colegio Javier de Luna Pizarro, reportaron que acaba de cumplir 65 años y la infraestructura es desde la fundación. Los salones son fríos debido a los techos de calaminas y en el verano se sofocan.