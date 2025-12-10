La noche del martes 9 de diciembre, el tiktoker conocido como Jordy Rioja fue detenido por los agentes de la Policía Nacional tras protagonizar un presunto daño en el parque principal de la ciudad de Chiclayo por no estar de acuerdo con la decoración del árbol navideño instalado en el lugar.

Hechos ocurridos

Según se aprecia en un video publicado en la cuenta de TikTok del propio sujeto, Rioja, junto a otras personas, vandalizaron el árbol, lo que motivó la intervención policial minutos después. El sujeto fue trasladado a la Comisaría PNP César Llatas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Durante su discusión con los agentes, el sujeto indicó que solo había hecho un TikTok y que la gente se había acercado a su video para mostrar su malestar por la decoración.

La protesta ocurre en un contexto de rechazo ciudadano hacia el improvisado árbol navideño colocado por la Municipalidad Provincial en el Parque Principal.

Sujeto grabó en vivo su postura contra árbol de Navidad.

Rechazo ciudadano

Los usuarios de redes han criticado la estructura, que consiste únicamente en una tela blanca que lo rodea en forma ascendente, como parte de la decoración contratada por la gestión de la alcaldesa Janet Cubas Carranza, cuyo costo asciende a S/20 mil.

Vecinos del parque mostraron su sorpresa por el incidente, mientras que las autoridades instaron a mantener la calma y respetar los espacios públicos durante las festividades.