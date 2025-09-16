Lamentablemente, una madre de familia fue víctima de un robo mientras realizaba una transmisión en vivo desde su celular, a través de la red social Tik Tok, por el distrito de Alto Trujillo.

LOS HECHOS

Se conoció que la agraviada, identificada como Rosalía Rodríguez Alfaro, se encontraba la tarde del último lunes transmitiendo desde la mencionada red social con la finalidad de recaudar fondos destinados al tratamiento del corazón de su pequeño hijo; sin embargo, aparecieron en escenas tres sospechosos y le arrebataron su dispositivo móvil.

“Escúchame, mi hijo está enfermo”, les dice la víctima a los facinerosos para evitar que se lleven su equipo móvil.

El rostro de dos malhechores quedó registrado, pues la cámara de la transmisión en vivo seguía activa. Se espera que la Policía Nacional los pueda identificar y así capturarlos.

HACE UN LLAMADO

Rodríguez Alfaro denunció que los facinerosos ahora estarían utilizando los números y contactos de donadores para solicitarles dinero.

“Nosotros estamos pidiendo ahora que den con las personas, como han podido visualizar, todo ha sido en transmisión en vivo y quedó registrado las imágenes de esas personas”, indicó en Cosmos Noticias.

También pidió a sus seguidores a no caer en las mentiras de estos inescrupulosos.

“Que sepan las personas (seguidores) que no soy la que está pidiendo dinero. Están dando mensajes y que no caigan en esto. Mi temor es que estas personas (se refiere a los hampones) lucren y se aprovechen con toda la información que tienen”, puntualizó.

La agraviada señaló que su única cuenta original en Tik Tok es: “corazón nuevo para Samuel (@samuelcaleb_19)”.