Nada parece frenar la ola de violencia en la provincia de Trujillo. En esta ocasión, delincuentes detonaron una carga explosiva en los exteriores de una vivienda de la urbanización Las Rinconada y que terminó afectando a cuatro predios colindantes.

Este nuevo ataque ocurrió al promediar las 8 de la noche del último domingo en la cuadra 5 de la calle Los Sauces, a unos metros del parque Natividad, generando alarma entre los vecinos del sector.

LOS HECHOS

Según las primeras informaciones, extorsionadores habrían llegado en una motocicleta hasta un inmueble de tres pisos, donde se presume que el propietario estaría vinculado al sector minero, y lanzaron la dinamita que tras unos segundos detonó causando que parte del portón de madera termina volando y de igual manera los vidrios de las ventanas del primer y segundo nivel. También se desprendió parte de la madera de la puerta principal y generó daños en el piso de concreto.

Además, otras dos viviendas también fueron alcanzadas por las ondas expansivas y terminaron resquebrajados los vidrios de las ventanas. Asimismo, otros dos predios que se ubican al frente del predio atacado terminaron con los vidrios de un portón completamente destrozado y de igual manera una ventana.

Al lugar llegaron personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM), quienes fueron alertados por moradores de este incidente. También se apersonaron efectivos de Investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cercaron la zona e iniciaron con las pesquisas y analizarán las cámaras de seguridad de la zona que permitan identificar a los responsables de este atentado.

Los vecinos de la jurisdicción pidieron patrullaje de serenazgo de Trujillo y de la PNP, y es que temen que hampones retornen y realicen un nuevo ataque con dinamitas.