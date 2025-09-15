Verónica Escobal, consejera regional por la provincia de Trujillo, aseguró que si el jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, “no da resultados, debe ser cambiado”. Esto en referencia a los constantes asesinatos y ataques con dinamita perpetrados en esta parte del país.

La integrante de la bancada de Alianza para el Progreso aseguró que el Gobierno Regional cumplió con dotar con camionetas, motocicletas, drones y otros equipos de vigilancia y patrullaje a la Policía, por lo que “ahora toca actuar”.

“No podemos seguir esperando mientras la violencia sigue escalando. Si el general no da resultados, debe ser cambiado. La emergencia no puede ser una excusa para la inacción”, afirmó.

CITADO

El Consejo Regional de La Libertad acordó citar para la próxima sesión al jefe policial, a solicitud de Verónica Escobal. El oficial deberá informar sobre el “plan operativo para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana en la región, así como las acciones inmediatas adoptadas a raíz de los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2025 en la ciudad de Trujillo (detonaron 30 dinamitas en una casa de Las Quintanas)”.

La consejera fundamentó su pedido señalando que “la región atraviesa un contexto crítico en materia de seguridad, caracterizado por altos índices de criminalidad, siendo frecuentes los delitos de homicidios, extorsiones, asaltos y otros actos violentos, que afectan gravemente a la población”.

EN CIFRAS

En lo que va del año, la región registra 203 asesinatos. La mayoría de crímenes se perpetraron en Trujillo (75). Le siguen Pataz (40), Virú (38), Pacasmayo (13), Chepén (10), Gran Chimú (7), Ascope (8), Otuzco (5), Santiago de Chuco (4), Sánchez Carrión (2) y Julcán (1).

Además, este año se perpetraron tres atentados de gran intensidad con dinamita: uno en la Fiscalía y dos en viviendas.