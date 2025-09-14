La tarde del último sábado los investigados por el atentado con aparatos explosivos en la urbanización Las Quintanas y que afectó a 30 inmuebles fueron recluidos en el Establecimiento Penitenciario Varones de Trujillo.

Se trata de Fabrizzio Leyton Gutiérrez (22), Nilton Ravello Ramos (19) y el venezolano Everet Quintero Monasteridos (32), quienes deberán cumplir 18 meses de prisión preventiva luego que fuera dictado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo.

Los mencionados son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión y peligro por medio de explosión agravada y daños.

En el caso de Fabrizzio Leyton también por el delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos.