Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de Sedam Huancayo reveló presuntas deficiencias en el sistema de lectura de medidores y facturación del servicio de agua potable, situación que podría estar afectando tanto los ingresos de la empresa como los montos cobrados a los usuarios.

Control

La visita de control, realizada entre el 12 y 18 de mayo de 2026, inspeccionó 51 suministros en Huancayo, El Tambo y Chilca. El resultado fue preocupante: 34 de ellos presentaban inconsistencias entre las lecturas observadas en campo y la información registrada en el sistema comercial utilizado para emitir los recibos.

Según el informe, los auditores encontraron medidores operativos y con servicio activo que registraban consumos mínimos o incluso cero metros cúbicos durante meses. En otros casos, las lecturas consignadas en el sistema no coincidían con las verificadas físicamente.

Entre las observaciones figura un usuario que registraba una lectura de 173 metros cúbicos, pero cuyos consumos aparecían como cero o mínimos desde agosto de 2024. También se detectó una tornería que figuraba como usuario doméstico pese a desarrollar actividad comercial; mientras que, otros suministros mantenían lecturas congeladas durante años a pesar de contar con servicio de agua.

Incluso se identificaron medidores instalados físicamente que no figuraban en el sistema comercial de Sedam. En otros casos, los inspectores no lograron ubicar el medidor, aunque el suministro continuaba generando consumos y facturación.

La observación más relevante está relacionada con la facturación por consumo promedio. El OCI detectó que 651 usuarios comerciales con medidor instalado seguían siendo facturados bajo esta modalidad en mayo de 2026, pese a haber superado el límite de 12 meses previsto para esta condición.

De acuerdo con el informe, algunos suministros acumulan entre 19 y 39 meses consecutivos de facturación basada en estimaciones, sin que la empresa haya regularizado la lectura real, rehabilitado los medidores o actualizado la información comercial.