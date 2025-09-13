El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres hombres que son sindicados de participar en el ataque con explosivos a una vivienda de la urbanización Las Quintanas, que dejó 30 inmuebles afectados y 93 personas agraviadas. El atentado ocurrió la noche del jueves 4 de setiembre.

La medida coercitiva recayó contra Fabrizzio Leyton Gutiérrez (22), Nilton Ravello Ramos (19) y el venezolano Everet Quintero Monasteridos (32), por la presunta comisión de los delitos de banda criminal, extorsión, peligro por medio de explosión agravada y tenencia ilegal de materiales peligrosos.

Los mencionados serán recluidos en el penal El Milagro de Trujillo mientras continúan las pesquisas.

EL CASO

Como se recuerda, la noche del 4 de setiembre, se produjo un ataque con 30 cartuchos de dinamita en un inmueble de tres pisos de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu. Producto de la fuerte detonación, un total de 30 predios de la zona se vieron afectados y 14 personas resultaron heridas.

Tras unos minutos de este atentado, los agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) capturaron a dos sospechosos que escapaban corriendo luego de producirse el ataque criminal.

Los detenidos fueron identificados como Nilton Ravello Ramos y Everet Quintero Monasteridos. Además, incautaron una motocicleta donde planeaban escapar de la zona, pero que no encendió.

Justamente, el extranjero le confesó a la Policía que le iban a pagar 200 soles para trasladar a Ravello Ramos, quien sería la persona que se encargó de dejar los detonantes.

Asimismo, el personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo logró capturar a Fabrizio Manuel Leiton Gutiérrez, alias “Pelado”, quien habría contratado a los dos mencionados para que coloquen los artefactos explosivos. El mencionado fue atrapado en una vivienda de la urbanización Los Altos de Valle Sol, en el distrito de Moche.