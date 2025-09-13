La escalada de violencia que golpea a la provincia de Trujillo obliga a las autoridades a evaluar la aplicación de ciertas medidas drásticas como un toque de queda. La idea es limitar el campo libre de acción a los criminales que esperan ciertos horarios del día para cometer sus fechorías.

Sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, dijo ayer que antes de aplicar esta medida se debe coordinar con los gremios empresariales para establecer una franja horaria, a fin de ser lo menos lesivos con este sector y no afectar la economía de la población.

“Lo que no queremos es afectar la actividad económica. Un toque de queda excesivo podría ser perjudicial. Creo que esto, por ahora, tiene sentido. Los tres bombazos que hubo en Trujillo fueron en horario nocturno, pero la medida tendría que ser temporal. Después podría afectar a los vecinos”, resaltó.

REUNIÓN CLAVE

En este punto es importante mencionar que la propuesta de decretar el toque de queda en Trujillo fue debatida la tarde del último jueves durante una reunión ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

En este cónclave estuvieron presentes el gobernador César Acuña, y los alcaldes de Trujillo (Mario Reyna), El Porvenir (Juan Carranza), La Esperanza (Wilmer Sánchez) y Florencia de Mora (Wilson Toribio). También participaron el premier Eduardo Arana y los ministros del Interior, Carlos Malaver, y de Defensa, Walter Astudillo.

PROPUESTA

El alcalde de la Municipalidad Distrital de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, indicó que debido a que los últimos ataques con dinamita ocurridos en Trujillo se perpetraron en horas de la noche, la propuesta que se planteó fue aplicar el toque de queda desde las 11 p.m. hasta las 5 a.m.

“Es pertinente, útil y necesario aplicar la medida. Hubo una discusión sobre este punto, pues se dijo que esto podría significar algo antidemocrático y dictatorial, pero yo expliqué que la misma Constitución Política del Perú estipula el régimen de excepción con el estadio de sitio y el estado de emergencia. En esta última contempla la restricción del libre tránsito de las personas; es decir toque de queda, pero sin vulnerar algunos derechos ciudadanos”, agregó el burgomaestre.

Carranza reveló que la propuesta fue aceptada por los representantes del Ejecutivo, quienes solicitaron sustentar y oficializar el pedido con documento

FORMALIZAR

Desde el Gobierno Regional de La Libertad informaron que el gobernador (César Acuña) elabora unos documentos para finiquitar los trámites y esperará que se formalice la decisión del Ejecutivo para ofrecer una conferencia de prensa a fin de dar los detalles más exactos de esta medida para frenar a la delincuencia.

No obstante, se nos informó que el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de enviar en los próximos días 100 agentes para reforzar el área de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP).