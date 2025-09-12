El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariños, cuestionó la efectividad del estado de emergencia y del toque de queda decretados en la provincia, al señalar que persisten las tomas de minas y la inseguridad relacionadas con la minería ilegal.

Mariños afirmó que las medidas no han resuelto el problema por la falta de estrategias de inteligencia.

“No funciona porque no llevan servicio de inteligencia o se coluden con la corrupción”, señaló. Agregó que, pese a casi dos años de medidas de excepción, no se reportan bandas desarticuladas ni detenidos identificados.

El burgomaestre también exigió una investigación amplia que incluya a mineros artesanales, empresas mineras y a la Policía Nacional.

Finalmente, Mariños criticó el incumplimiento de compromisos del gobierno central y del gobernador regional César Acuña sobre el asfaltado de la vía principal de la provincia. Informó que encabeza una “marcha de sacrificio” hacia Lima para exigir la entrega del expediente técnico y mejoras en la seguridad de Pataz.