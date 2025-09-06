Jhon Vargas Campos, alcalde de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, solicitó que se destaque a un número mayor de policías para reforzar la seguridad en el centro poblado Roma.
Dijo que en dicha delegación policial solo hay ocho policías para que brinden seguridad para 10 mil habitantes.
El burgomaestre informó que el jefe de la Policía en La Libertad, general PNP Guillermo Llerena se ha comprometido a destinar una camioneta, motos y más policías a la zona, para la tranquilidad de los pobladores.
