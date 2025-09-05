El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, exigió al Poder Ejecutivo que decrete el toque de queda, de 11 de la noche a 5 de la mañana, en la provincia de Trujillo, en el marco del estado de emergencia, y que salga a las calles el Ejército luego del atentado a una vivienda en la urbanización Las Quintanas.

“Ahora más que nunca pedimos al Ejecutivo que el control de la seguridad esté a cargo de las Fuerzas Armadas en la provincia de Trujillo, así como lo tiene la provincia de Pataz. Hace cuatro meses que lo pedimos y no hemos sido escuchados hasta ahora”, declaró.

A la vez condenó el atentado y señaló que el estado de emergencia que dispuso el Ejecutivo no funcionó.

“Su estado de emergencia no funcionó. El pedido de todos los alcaldes: toque de queda”, remarcó.

También calificó como terrorismo el atentado a una vivienda de la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu y que dejó 30 inmuebles afectados.

“Para mí esto es terrorismo”, dijo Acuña Peralta.

Como se conoce, en este año, Trujillo sufrió tres atentados de gran magnitud con aparatos explosivos. El 20 de enero se registró un atentado a la sede del Ministerio Público de La Libertad. Luego, la noche del 14 de agosto en una vivienda de la cuadra 8 de la avenida Perú y que dejó más de 100 predios afectados. Y la noche del jueves 4 de setiembre, en un edificio de Las Quintanas y que también afectó a 30 viviendas de la zona.