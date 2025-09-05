Una vivienda destruida, 11 personas heridas y 30 inmuebles afectados dejó un ataque atentado con cargas explosivas en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu de la urbanización Las Quintas, en la ciudad de Trujillo.

Los hechos

El incidente se registró al promediar las 10:43 de la noche del último jueves, cuando un sospechoso habría llegado hasta una vivienda de tres pisos, que se sitúa frente al Parque Perpetuo Socorro, para dejar un artefacto explosivo y tras unos segundos se escuchó un fuerte estruendo que destruyó parte de su estructura.

Las ondas expansivas también afectaron a los predios y negocios colindantes que terminaron con puertas y vidrios de las ventanas destrozadas. Además, vecinos vivieron momentos de terror.

Asimismo, vehículos que se encontraban estacionados en los exteriores de viviendas de las vecinos se vieron afectados.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), brigadas de la subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de La Libertad y tres ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) para brindar la atención a las personas afectadas.

Vivienda en construcción

Luis Roncal, comandante departamental del Cuerpo de Bomberos de La Libertad, indicó que no se encontró personas al interior del inmueble afectado por el ataque con dinamitas.

“La casa está en tema de construcción, lo que he observado, y por dentro está bastante deteriorado en el tema de las ondas expansivas del explosivo”, indicó.

Detenidos

La Policía informó que se detuvo a dos sospechosos que habrían participado en el incidente con explosivos ocurrido en la urbanización Las Quintanas. Uno de los arrestados es un ciudadano extranjero.