La Unión Europea participará en la observación de la segunda vuelta presidencial en Perú mediante una misión desplegada en distintas regiones del país. La información fue dada a conocer durante una reunión sostenida entre el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, y representantes de la delegación europea encargada de seguir el desarrollo de los comicios.

El encuentro se realizó en la víspera de la jornada electoral que definirá al próximo presidente de la República. Durante la reunión se abordaron aspectos relacionados con la organización del proceso y las acciones que se ejecutarán para monitorear el desarrollo de la votación.

La jefa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Annalisa Corrado, informó a las autoridades peruanas sobre el despliegue de 150 observadores en diferentes puntos del territorio nacional. La Cancillería también dio cuenta de los detalles de la reunión a través de sus canales oficiales.

“En el encuentro, la delegación europea detalló el despliegue de cerca de 150 observadores a lo largo del territorio nacional”, se lee en la publicación.

En el encuentro, la delegación europea detalló el despliegue de cerca de 150 observadores a lo largo del territorio nacional. Por su parte, el canciller destacó la implementación del Centro de Monitoreo del Ministerio de Relaciones Exteriores que operará sin interrupciones… pic.twitter.com/LJQHIULVW7 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 6, 2026

Eurodiputados también participarán en la observación

Además de la reunión con Annalisa Corrado, el canciller sostuvo un encuentro con integrantes de la delegación de eurodiputados que acompañarán el proceso electoral. Estos representantes también participarán en las actividades de observación previstas para la segunda vuelta.

La presencia de misiones internacionales forma parte de los mecanismos de acompañamiento que suelen implementarse durante procesos electorales. Su labor consiste en recoger información sobre el desarrollo de la jornada y elaborar reportes posteriores sobre sus observaciones.

Durante la reunión, el titular de Relaciones Exteriores destacó las medidas adoptadas por su sector para seguir el desarrollo de las elecciones fuera del país. Entre ellas figura la puesta en funcionamiento de un centro especializado para supervisar el proceso electoral en el extranjero.

Según informó la Cancillería, esta plataforma operará de manera permanente durante toda la jornada. Su función será realizar el seguimiento de las incidencias que puedan presentarse en los distintos puntos donde los ciudadanos peruanos ejercen su derecho al voto.