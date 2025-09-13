Nada parece frenar los ataques con artefactos explosivos en la región La Libertad. La noche del último viernes, se reportaron dos nuevos atentados en la provincia de Trujillo y uno en Santiago de Chuco, lo que causó temor en los ciudadanos.

ATEMORIZADOS

El primer caso se registró al promediar las 7 de la noche, en el distrito de El Porvenir. Un grupo de extorsionadores llegó hasta una vivienda de la cuadra 1 del pasaje López Albujar, situado en la intersección de las avenidas Pumacahua y Antonio Rivero, para colocar una potente carga explosiva que terminó destrozando la puerta de madera, además de los vidrios de la ventana y de la reja de metal.

Lo que más llama la atención es que los delincuentes parecen no temer temor, pues este predio afectado está a tan solo unos metros de la base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de esta jurisdicción.

“Ha sido una cosa espantosa y las lunas se rompieron”, indicó una vecina, que pidió mayor patrullaje de la Policía.

OTRO ATENTADO

Asimismo, a las 11:04 de la noche, se reportó otro atentado en la cuadra 3 de la calle Ciro Alegría de la urbanización Las Quintanas, a unos metros de la comisaría de la Familia, de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y del Escuadrón Verde.

Las cámaras de seguridad de un vecino de la zona grabaron a un facineroso cuando llegó hasta el predio donde funciona un restaurante y lanzó un artefacto pirotécnico hacia el techo. El estallido afectó los vidrios de una ventana que terminaron resquebrajados.

“Solo daños materiales y lo han tirado por el techo, se rompió el Eternit. Quizás alguien quiso jugar o asustar, no me llevo mal con nadie”, indicó la dueña del negocio.

EN LA SIERRA

Mientras tanto, a las 8 de la noche, malhechores lazaron una dinamita al segundo piso de la ferretería Peluche, situado en el jirón Trujillo, en el distrito de Quiruvilca.

El detonante dejó daños materiales en el predio y causó alarma entre los vecinos del sector.