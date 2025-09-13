Hampones detonaron dinamita en una casa de El Porvenir y atacaron negocio en Trujillo con pirotecnia. También atentaron contra una ferretería en Quiruvilca.
Nada parece frenar los ataques con artefactos explosivos en la región La Libertad. La noche del último viernes, se reportaron dos nuevos atentados en la provincia de Trujillo y uno en Santiago de Chuco, lo que causó temor en los ciudadanos.

ATEMORIZADOS

El primer caso se registró al promediar las 7 de la noche, en el distrito de El Porvenir. Un grupo de extorsionadores llegó hasta una vivienda de la cuadra 1 del pasaje López Albujar, situado en la intersección de las avenidas Pumacahua y Antonio Rivero, para colocar una potente carga explosiva que terminó destrozando la puerta de madera, además de los vidrios de la ventana y de la reja de metal.

Lo que más llama la atención es que los delincuentes parecen no temer temor, pues este predio afectado está a tan solo unos metros de la base de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de esta jurisdicción.

“Ha sido una cosa espantosa y las lunas se rompieron”, indicó una vecina, que pidió mayor patrullaje de la Policía.

OTRO ATENTADO

Asimismo, a las 11:04 de la noche, se reportó otro atentado en la cuadra 3 de la calle Ciro Alegría de la urbanización Las Quintanas, a unos metros de la comisaría de la Familia, de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y del Escuadrón Verde.

Ataque en Las Quintanas, en Trujillo

Las cámaras de seguridad de un vecino de la zona grabaron a un facineroso cuando llegó hasta el predio donde funciona un restaurante y lanzó un artefacto pirotécnico hacia el techo. El estallido afectó los vidrios de una ventana que terminaron resquebrajados.

“Solo daños materiales y lo han tirado por el techo, se rompió el Eternit. Quizás alguien quiso jugar o asustar, no me llevo mal con nadie”, indicó la dueña del negocio.

EN LA SIERRA

Mientras tanto, a las 8 de la noche, malhechores lazaron una dinamita al segundo piso de la ferretería Peluche, situado en el jirón Trujillo, en el distrito de Quiruvilca.

El detonante dejó daños materiales en el predio y causó alarma entre los vecinos del sector.

