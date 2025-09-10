Nada detiene la ola de extorsiones. Integrantes de una banda delincuencial llegaron la noche del último martes hasta una vivienda situada en la urbanización La Alameda del Cortijo, en Trujillo, para detonar una potente carga de dinamita, presuntamente para atemorizar a los propietarios y exigirles el pago de un cupo.

VER MÁS: La Libertad: Compra de 100 patrulleros está en investigación

La fuerte explosición provocó daños a la fachada del inmueble y generó pánico y caos en la zona. Los vecinos dijeron que el estallido se sintió varias cuadras a la redonda.

La Policía llegó al lugar y acordonó la zona para iniciar las pesquisas del caso y evitar que los moradores se acerquen. No obstante, los residentes de la urbanización comentaron que no hay un patrullaje permanente por estas calles, a pesar de que anteriormente otros vecinos también han sido víctimas de los extorsionadores.

Este nuevo atentado con dinamita pone otra vez en evidencia que las bandas criminales siguen operando con impunidad en Trujillo.

En esta ocasión no hubo reporte de personas heridas, pero sí importantes pérdidas económicas.