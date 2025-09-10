Un cadáver completamente calcinado y descuartizado fue encontrado la tarde de este martes 9 de setiembre en un terreno que pertenece al Proyecto Especial Chavimochic, que se sitúa en el límite de los distritos de Moche y Salaverry, en la provincia de Trujillo.

Hallazgo

Un poblador que transitaba en su moto por la zona, se percató que unos perros jalaban una mano de una persona. Luego, observó que más adelante había un cuerpo quemado y mutilado.

“Transitaba y observé que los perros lo estaban comiendo. Luego, nos percatamos que era una mano. Tiene un trapo rosado en el pie. El cuerpo está descuartizado, lo han quemado. A la vista se nota que es un jovencito”, indicó un hombre que encontró el cadáver en declaraciones a Cosmos Noticias.

Los familiares de Luis Anticona Gutiérrez, quienes había sido reportado como desaparecido y cruelmente asesinado de un balazo en la cabeza, llegaron hasta el lugar para verificar si se trata de su familiar.

El personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) también llegó hasta el lugar para las diligencias correspondientes. Además, del Ministerio Público para que realicen el levantamiento del cadáver y lo trasladen a la Morgue de Trujillo.