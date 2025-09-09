Un joven trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco Herrera, en Trujillo, que había sido reportado como desaparecido por parte de su familia el último sábado fue asesinado por unos delincuentes que ahora exigen a la familia el pago de 20 mil soles para entregarle el cuerpo.

La víctima ha sido identificada como Luis Anticona Gutiérrez, quien fue ultimado de un disparo en la cabeza.

LO BUSCABAN

Por versión de su familia, Anticona Gutiérrez recibió la llamada de una mujer que le insistió para salir e incluso que le pagaba el taxi para que lo recoja. Luego, no supieron más.

“El día sábado se va a trabajar. En el transcurso del momento que se va a trabajar, empezó una chica a llamarlo para que salgan e incluso le dijo que le pagaba el taxi para que lo recoja. Mi hijo llegaba de madrugada (de trabajar) y al ver que no llegaba empezamos a buscarlos (sábado). Al siguiente día, me dijeron que estaba en Virú. He ido hasta Virú, pero hemos buscado por varios sitios y no estaba”, indicó la madre de la víctima.

El último lunes, criminales le enviaron fotografías y videos a sus familiares donde lo torturaban al joven y lo asesinaban de un balazo en la cabeza.

“En las fotos que mandan a mi hijo ya descuartizado e incluso ponen referencia del dinero, de esa plata que piden. No nos quieren entregar su cuerpo y piden 20 mil soles de esa plata que han estado pidiendo desde un inicio. Desde el sábado hasta ahora, no nos contestan los mensajes. Nosotros no queremos problemas, solo queremos el cuerpo para enterrarlo, es lo único que estamos pidiendo. Esos mensajes están llegando desde ayer (lunes)”, refirió.

SIN COMPASIÓN

En el video que le enviaron a la familia, se aprecia a Luis Anticona Gutiérrez sentado en el piso. Además, está con el torso descubierto, tiene los pies con cinta aislante y las manos, al parecer atadas.

Luego, un criminal le apunta con un arma de fuego en la cabeza y tras unos segundos le dispara causándole la muerte.